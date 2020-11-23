Українські прикордонники врятували чоловіка, якому стало зле біля посольства в Туреччині

Двоє українських прикордонників, які охороняють посольство України в Анкарі, надали допомогу чоловіку, який під час нападу епілепсії впав на дорогу.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, пише "Європейська правда".

Старший прапорщик Володимир Годевський помітив у монітор системи відеоспостереження, що людина, якій стало зле, впала на проїжджу частину.

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Лейтенант Сергій Кравченко розповів, що без зволікань кинувся надавати допомогу разом із Володимиром та дружиною посла Тетяною Сибігою.

"Ми побачили, що людина лежить серед дороги та захлинається піною, яка йде з рота. Поклавши чоловіка на бік, ми почали приводити його до тями, дали води попити, вмитися. Отямившись чоловік, якому було зле, дістав довідку та почав говорити: "епілепсія, епілепсія", - розповів Кравченко.

Фото держприкордонслужби україни

Прикордонники викликали співробітників турецької поліції, котрі несуть службу біля посольства. Ті взяли хворого співвітчизника під свою опіку.

"Все завершилося з happy end - дякую Сергію Кравченку та Володимиру Годебському за службу і людяність!", - написав з цього приводу на своїй сторінці в Фейсбуці український посол у Туреччині Андрій Сибіга.