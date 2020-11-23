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Украинские пограничники спасли мужчину, которому стало плохо у посольства в Турции

Понедельник, 23 ноября 2020, 14:31

Двое украинских пограничников, охраняющих посольство Украины в Анкаре, оказали помощь мужчине, который во время приступа эпилепсии упал на дорогу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет "Европейская правда".

Старший прапорщик Владимир Годевский заметил в монитор системы видеонаблюдения, что человек, которому стало плохо, упал на проезжую часть.

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Лейтенант Сергей Кравченко рассказал, что незамедлительно бросился оказывать помощь вместе с Владимиром и женой посла Татьяной Сибигой.

"Мы увидели, что человек лежит посреди дороги и захлебывается пеной, которая идет изо рта. Положив мужчину на бок, мы начали приводить его в чувство, дали воды попить, умыться. Очнувшись, мужчина, которому было плохо, достал справку и начал говорить: "Эпилепсия, эпилепсия", - рассказал Кравченко.

 
Фото держприкордонслужби україни

Пограничники вызвали сотрудников турецкой полиции, которые несут службу у посольства. Те взяли больного соотечественника под свою опеку.

"Все завершилось с happy end - спасибо Сергею Кравченко и Владимиру Годебскому за службу и человечность!", - написал по этому поводу на своей странице в Фейсбуке украинский посол в Турции Андрей Сибига.

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