Украинские пограничники спасли мужчину, которому стало плохо у посольства в Турции

Двое украинских пограничников, охраняющих посольство Украины в Анкаре, оказали помощь мужчине, который во время приступа эпилепсии упал на дорогу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет "Европейская правда".

Старший прапорщик Владимир Годевский заметил в монитор системы видеонаблюдения, что человек, которому стало плохо, упал на проезжую часть.

Читайте также В Кишиневе "заминировали" посольство Украины в Молдове

Лейтенант Сергей Кравченко рассказал, что незамедлительно бросился оказывать помощь вместе с Владимиром и женой посла Татьяной Сибигой.

"Мы увидели, что человек лежит посреди дороги и захлебывается пеной, которая идет изо рта. Положив мужчину на бок, мы начали приводить его в чувство, дали воды попить, умыться. Очнувшись, мужчина, которому было плохо, достал справку и начал говорить: "Эпилепсия, эпилепсия", - рассказал Кравченко.

Фото держприкордонслужби україни

Пограничники вызвали сотрудников турецкой полиции, которые несут службу у посольства. Те взяли больного соотечественника под свою опеку.

"Все завершилось с happy end - спасибо Сергею Кравченко и Владимиру Годебскому за службу и человечность!", - написал по этому поводу на своей странице в Фейсбуке украинский посол в Турции Андрей Сибига.