МЗС Туреччини викликало послів ЄС, Італії та Німеччини

МЗС Туреччини викликало послів ЄС, Італії та повіреного у справах Німеччини в Анкарі у зв'язку з затриманням турецького вантажного судна в Середземному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Главам дипмісій вручили ноти протесту.

Німецький фрегат, задіяний в операції ЄС Irini, в ніч на понеділок затримав у Середземному морі на кілька годин турецький суховантаж з гуманітарною допомогою для Лівії.

За даними турецької сторони, суховантаж "Rosaline A" під прапором Туреччини, прямував зі Стамбула в Лівійський порт Місрата з вантажем продовольства і фарб, проте був зупинений.

Німецький фрегат "Гамбург" у неділю 22 листопада зупинив турецьке вантажне судно "Rosaline A" за 200 кілометрів на північний схід від міста Бенгазі. За даними місії Irini під егідою ЄС, на борту корабля могла бути зброя, постачання якої до Лівії заборонено ембарго ООН. Йшлося про звичайну рутинну перевірку у рамках операції.

Спершу німецьких військових допустили на борт, але потім Анкара поінформувала місію, що не дозволяє перевірку. Військові після покинули борт корабля і він вирушив до берегів Лівії.

В Анкарі назвали дії німецької сторони "скандальними" і пообіцяли звернутися в міжнародні організації у зв'язку з провокацією в Середземному морі.