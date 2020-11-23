МИД Турции вызвал послов ЕС, Италии и Германии

МИД Турции вызвал послов ЕС, Италии и поверенного в делах Германии в Анкаре в связи с задержанием турецкого грузового судна в Средиземном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Главам дипмиссий вручили ноты протеста.

Немецкий фрегат, задействованный в операции ЕС Irini, в ночь на понедельник задержал в Средиземном море на несколько часов турецкий сухогруз с гуманитарной помощью для Ливии.

По данным турецкой стороны, сухогруз "Rosaline A" под флагом Турции, направлявшийся из Стамбула в Ливийский порт Мисрата с грузом продовольствия и красок, однако был остановлен.

Немецкий фрегат "Гамбург" в воскресенье 22 ноября остановил турецкое грузовое судно "Rosaline A" за 200 километров к северо-востоку от города Бенгази. По данным миссии Irini под эгидой ЕС, на борту корабля могло быть оружие, поставки которого в Ливию запрещено эмбарго ООН. Речь шла об обычной рутинной проверке в рамках операции.

Сперва немецких военных допустили на борт, но затем Анкара проинформировала миссию, что не позволяет проверку. Военные после покинули борт корабля и он отправился к берегам Ливии.

В Анкаре назвали действия немецкой стороны "скандальными" и пообещали обратиться в международные организации в связи с провокацией в Средиземном море.