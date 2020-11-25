В Італії найбільше померлих від коронавірусу за добу з кінця березня

В Італії за останні 24 години померли 853 інфікованих коронавірусом і це найбільший добовий показник з кінця березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, днем ​​раніше було зафіксовано на 200 смертей менше. Рівень смертності в Італії залишається на високому рівні протягом двох тижнів.

Крім того, за добу виявили 23 232 нових випадків коронавірусу, що трохи вище, ніж напередодні (22 930). Рекордний приріст випадків зараження зафіксували 13 листопада, він склав 40 902.

Водночас, є позитивні ознаки, що епідемічна крива випадків Covid-19 в Італії має тенденцію до стабілізації. За останню добу було проведено 188 659 тестів проти 149 000 у понеділок, і рівень позитивних тестів був практично однаковим.

Індекс поширення зараз дорівнює 1,2 і продовжує знижуватися. "Це сигнал, що ми йдемо в правильному напрямку", - сказав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Два тижні тому індекс був на рівні 1,7, потім опустився до 1,4.