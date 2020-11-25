В Италии больше всего умерших от коронавируса за сутки с конца марта

В Италии за последние 24 часа скончались 853 инфицированных коронавирусом и это наибольший суточный показатель с конца марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

По данным Минздрава Италии, днем ранее было зафиксировано на 200 смертей меньше. Уровень смертности в Италии остается высоким уже на протяжении двух недель.

Кроме того, за сутки выявили 23 232 новых случаев коронавируса, что немного выше, чем накануне (22 930). Рекордный прирост случаев заражения зафиксировали 13 ноября, он составил 40 902.

В то же время, есть положительные признаки, что эпидемическая кривая случаев Covid-19 в Италии имеет тенденцию к стабилизации. За последние сутки было проведено 188 659 тестов против 149 000 в понедельник, и уровень позитивных тестов был практически одинаковым.

Индекс распространения в настоящее время равен 1,2 и продолжает снижаться. "Это сигнал, что мы идем в правильном направлении", - сказал министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Две недели индекс был на уровне 1,7, затем опустился до 1,4.