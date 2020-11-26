Трамп помилував колишнього радника, який брехав у Білому домі про контакти з РФ

Президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який двічі визнавав свою провину у брехні перед ФБР під час розслідування втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп оголосив про своє рішення в Twitter.

"Для мене велика честь повідомити, що генерал Майкл Т. Флінн отримав повне помилування. Вітаю Майкла Флінна та його чудову сім’ю, я знаю, що у вас тепер буде справді фантастичний День подяки!", - написав Трамп.

Have a great life General Flynn! https://t.co/Qj21mnMP0k — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2020

Генерал армії у відставці Флінн визнав свою провину у брехні ФБР щодо контактів з послом Росії в США за кілька тижнів до інавгурації Трампа в січні 2017 року.

Відтоді він намагався відкликати заяву про визнання провини, аргументуючи це тим, що прокурори порушили його права та обманом змусили укласти угоду про визнання. Винесення вироку кілька разів відкладалося і Флінн так і не був засуджений, нагадує Reuters.

Флінн був першим радником Трампа з питань національної безпеки, але президент звільнив його лише через 24 дні за брехню віцепрезиденту Майку Пенсу.

Флінн був одним із кількох колишніх помічників Трампа, які визнали свою провину або були засуджені в рамках судового розслідування колишнього спеціального радника Роберта Мюллера щодо втручання Москви у вибори в США 2016 року. Росія заперечувала втручання.