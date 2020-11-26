Сенат Польщі виступив проти вето уряду на бюджет ЄС
Сенат Польщі ухвалив резолюцію, підготовлену опозиційною Громадянською коаліцією, із закликом до уряду прийняти узгоджений проєкт бюджету ЄС, на який він наклав вето разом з Угорщиною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Резолюцію підтримали 49 сенаторів, проти виступили 48 сенаторів - переважно від правлячої партії "Право і справедливість".
Минулого тижня Сейм, нижня палата польського парламенту, прийняв резолюцію, в якій висловлюється підтримка уряду в переговорах щодо бюджету ЄС.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться в четвер в Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном, щоб обговорити подальші дії щодо бюджету.
Нагадаємо, Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.
Європарламент закликав не йти на жодні поступки і прийняти бюджет ЄС, попри вето Польщі та Угорщини.