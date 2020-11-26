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Сенат Польши выступил против вето правительства на бюджет ЕС

Четверг, 26 ноября 2020, 12:21

Сенат Польши принял резолюцию, подготовленную оппозиционной "Гражданской коалицией", с призывом к правительству принять согласованный проект бюджета ЕС, на который оно наложило вето вместе с Венгрией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Резолюцию поддержали 49 сенаторов, против выступили 48 сенаторов - преимущественно от правящей партии "Право и справедливость".

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На прошлой неделе Сейм, нижняя палата польского парламента, принял резолюцию, в которой выражается поддержка правительства в переговорах по бюджету ЕС.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится в четверг в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы обсудить дальнейшие действия по бюджету.

Напомним, Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро из-за несогласия с предложенным механизмом верховенства права.

Европарламент призвал не идти ни на какие уступки и принять бюджет ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии.

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