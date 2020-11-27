Франція криміналізувала дискримінацію через акцент людини

Нижня палата парламенту Франції схвалила закон, що забороняє дискримінацію за ознакою акценту людини, назвавши цю практику "формою расизму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Текст, прийнятий переважною більшістю голосів 98 проти 3, додає дискримінацію за акцентом - відому французькою як glottophobie - в список причин дискримінації, що підлягає судовому переслідуванню, разом із расизмом, сексизмом і дискримінацією щодо інвалідів.

Максимальне покарання, запропоноване в новому законодавстві, становить три роки позбавлення волі і штраф в розмірі 45 000 євро.

Закон, запропонований правоцентристським депутатом Крістофом Ейзе, став предметом бурхливих дебатів, незважаючи на переважну більшість голосів.

Майна Сейдж, депутат від Французької Полінезії, розповіла про труднощі, з якими можуть зіткнутися такі люди, як вона, говорячи з акцентом з-за меж материкової Франції.

Патрісія Міраллес, дочка вихідців з Північної Африки, розповіла про "знущання", з якими вона зіткнулася в молоді роки через свій алжирський акцент.

З іншого боку, Жан Лассаль з опозиційної партії "Свободи та території", в яку входять корсиканські націоналісти, проголосував проти тексту. "Я не прошу про благодійність, я не вимагаю захисту, тому що я такий, який я є", - сказав він з сильним акцентом південного заходу Франції.

Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті сказав, що він "дуже переконаний" в необхідності нового закону.

Минулого місяця Жан-Люк Меланшон, лідер лівого руху "Нескорена Франція", на камеру грубо поводився з журналістом з південним акцентом, який задав йому питання в парламенті.

"Чи може хто-небудь поставити мені запитання французькою? І зробити його більш зрозумілим...", - сказав тоді Меланшон, звертаючись до групи репортерів.