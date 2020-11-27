Франция криминализировала дискриминацию из-за акцента

Нижняя палата парламента Франции одобрила закон, запрещающий дискриминацию по признаку акцента человека, назвав эту практику "формой расизма".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Текст, принятый подавляющим большинством голосов - 98 против 3, добавляет дискриминацию по акценту - известную как glottophobie - в список причин дискриминации, которая подлежит судебному преследованию, вместе с расизмом, сексизмом и дискриминацией в отношении инвалидов.

Максимальное наказание, предложенное в новом законодательстве, составляет три года лишения свободы и штраф в размере 45 000 евро.

Закон, предложенный правоцентристским депутатом Кристофом Эйзе, стал предметом бурных дебатов, несмотря на подавляющее большинство голосов.

Майна Сейдж, депутат от Французской Полинезии, рассказала о трудностях, с которыми могут столкнуться такие люди, как она, говоря с акцентом из-за пределов материковой Франции.

Патрисия Мираллес, дочь выходцев из Северной Африки, рассказала об "издевательствах", с которыми она столкнулась в молодые годы из-за своего алжирского акцента.

С другой стороны, Жан Лассаль из оппозиционной партии "Свободы и территории", в которую входят корсиканские националисты, проголосовал против текста. "Я не прошу о благотворительности, я не требую защиты, потому что я такой, какой я есть", - сказал он с сильным акцентом юго-запада Франции.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сказал, что он "очень убежден" в необходимости нового закона.

В прошлом месяце Жан-Люк Меланшон, лидер левого движения "Непокоренная Франция", на камеру грубо общался с журналистом с южным акцентом, который задал ему вопрос в парламенте.

"Может кто-нибудь задать мне вопрос по-французски? И сделать его более понятным..." - сказал тогда Меланшон, обращаясь к группе репортеров.