Росія заборонила ввезення продукції птахівництва з Польщі

Россільгоспнагляд заборонив ввезення продукції птахівництва з Польщі в зв'язку з поширенням пташиного грипу.

Про це повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на матеріали відомства, пише "Європейська правда".

Тимчасові обмеження на експорт в Російську Федерацію з Польщі вводяться з 27 листопада.

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Вони поширюються на таку продукцію: жива птиця і інкубаційні яйця, м'ясо птиці, готова м'ясна продукція з птиці і всіх видів птахівничої продукції, що містить в своєму складі продукти переробки птиці, за винятком товарів, які піддаються обробці, обладнання для утримання, забою і розбирання птахів.

Також забороняється транзит з Польщі живої птиці через територію Росії.

Раніше через поширення пташиного грипу Россільгоспнагляд заборонив поставки продукції птахівництва з Данії та Великої Британії.

Реально заборона торкнеться постачань живої птиці та інкубаційних яєць, відзначає агентство. Ввезення іншої продукції птахівництва з країн Євросоюзу заборонене в рамках російських санкцій, які діють з серпня 2014 року.