Птах змусив винищувач США здійснити аварійну посадку в Польщі

Американський винищувач F-15 здійснив аварійну посадку у середу на військовому аеродромі в Великопольському воєводстві Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Птах потрапив у двигун американського винищувача під час зльоту, тому пілоту довелося перервати політ і повернутися в аеропорт.

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Аварійна посадка пройшла "контрольованим" чином, ніхто не постраждав. Через деякий час винищувач знову здійнявся в небо.

Польська армія не повідомляє про завдання, які виконуються американцями на території Польщі. Відомо, що американські ультрасучасні літаки F-15 і F-35 беруть участь у власних військових навчаннях.

Американські військово-повітряні сили в Європі та Африці повідомили на своєму сайті, що американські винищувачі F-35 і F-15 приземлилися у вівторок на авіабазі в Повідзі в рамках операції Rapid Forge. Також там приземлився транспортний літак C-130J Super Hercules.

Операція Rapid Forge спрямована на підвищення оперативної сумісності з союзниками та партнерами по НАТО та підвищення оперативного потенціалу.