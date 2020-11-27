Россия запретила ввоз продукции птицеводства из Польши

Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Польши в связи с распространением птичьего гриппа.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, пишет "Европейская правда".

Временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Польши вводятся с 27 ноября.

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Они распространяются на такую ​​продукцию: живая птица и инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, которые подвергаются обработке, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Также запрещается транзит из Польши живой птицы через территорию России.

Ранее из-за распространения птичьего гриппа Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из Дании и Великобритании.

Реально запрет коснется поставок живой птицы и инкубационных яиц, отмечает агентство. Ввоз другой продукции птицеводства из стран Евросоюза запрещен в рамках российских санкций, которые действуют с августа 2014 года.