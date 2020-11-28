У Фінляндії більше людей стали негативно ставитись до Росії

У Фінляндії більше людей почали з настороженістю ставитися до Росії.

Це випливає з опитування, проведеного Аналітичним центром ділового життя EVA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Згідно з дослідженням, трохи менше ніж третина фінів вважають, що попри деякі проблеми з Росією у них немає причин ставитися до східного сусіда негативно. Половина опитаних, однак, дотримується протилежної думки.

Читайте також РФ назвала школяркою міністра оборони Німеччини за заклик говорити з Росію з позиції сили

У порівнянні з результатом аналогічного опитування 2018 року, негативне ставлення до Росії посилилося на 12 процентних пунктів.

У дослідженні 2012 року 63% фінів вважали, що до Росії немає причин ставитися негативно.

У тому ж дослідженні з'ясували ставлення фінів до членства в НАТО.

Підтримка вступу до Північноатлантичного Альянсу залишилася на колишньому рівні, якщо порівнювати показники за тривалий період. За вступ виступають 22%, проти - 45%.

У дослідженні взяли участь трохи більше ніж 2 тисячі осіб.