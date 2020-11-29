У Чехії після "локдауну" відкриються магазини, ресторани й сфера послуг 

У наступний четвер, 3 грудня, Чехія дозволить відкритися магазинам, ресторанам та деяким іншим закладам, які більше місяця були зачинені через карантин - оскільки ситуація поступово покращується.

Як повідомляє IDNES, про це оголосив міністр охорони здоров’я Ян Блатни після засідання уряду, пише "Європейська правда".

Також з цієї дати закінчиться нічна комендантська година та вимога про закриття усіх магазинів у неділю.

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Спершу пропонувалося дозволити послаблення вже з понеділка. Були голоси і за те, щоб послаблення набули чинності через тиждень, проте прихильників такої думки вдалося переконати, що у цьому разі в людей залишиться менше часу для купівлі подарунків перед Різдвом і в магазинах буде справжній ажіотаж. Ухвалене рішення стало компромісним варіантом.

Усі магазини та перукарні повинні будуть дотримуватися вимоги про не більше 1 клієнта на 15 метрів площі.

Ресторанам буде дозволено заповнювати не більше 50% від місткості і працювати не пізніше як до 10 години вечора, а за одним столиком дозволено розміщувати не більше 4 людей.

Музеї та галереї зможуть приймати відвідувачів на 25% від своєї місткості.

Надворі будуть дозволені зібрання не більш ніж 50 осіб, у приміщеннях - не більше 10 осіб.

Заклади, що надають послуги розміщення, зможуть працювати без обмежень.

Різдвяні ярмарки рекомендують не проводити, але й не забороняють, проте куплену їжу не можна буде споживати поруч з кіосками.

Як вже повідомлялося, 19 листопада парламент Чехії затвердив продовження надзвичайного стану до 12 грудня, але не підтримав пропозицію уряду Андрія Бабіша про продовження до 20 грудня.