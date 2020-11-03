Литва може запровадити загальний карантин, всупереч попереднім намірам

Литва може з наступних вихідних запровадити загальний карантин для стримування епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявив прем’єр країни Саулюс Скверняліс.

Пропозицію запровадити загальнонаціональний карантин розглянуть 4 листопада на засіданні уряду. Якщо її погодять, з суботи 7 листопада в країні три тижні діятиме загальнонаціональний карантин.

"Ми пропонуватимемо загальний карантин на щонайменш три тижні, з надією, що після цього можна буде повернутися до більш нормального життя. Ми хотіли уникнути таких заходів, але повинні слухати насамперед пропозиції лікарів, робочої групи фахівців - іншої альтернативи немає", - зазначив прем’єр.

Він додав, що, з досвіду інших країн, ситуація покращується вже менш ніж за тиждень після запровадження жорстких заходів.

За останню добу у Литві з населенням 2,7 млн виявили 897 нових заражень коронавірусом. Найвищим залишається показник 31 жовтня - вперше понад 1000 заражень.

Серед заходів, які пропонують - заборонити зустрічі більш ніж 10 людей та більш ніж з двох домогосподарств. Весілля й похорони будуть дозволені за участі максимум 10 людей - найближчих родичів.

Громадський транспорт зможе перевозити лише сидячих пасажирів. Усі компанії які можуть це зробити повинні перевести працівників на дистанційну роботу - як державні, так і приватні.

Повинні будуть припинити роботу музеї, кінотеатри й театри, спортзали, басейни, масажні салони й спа, танціювальні й вокальні студії.

Дитсадки й початкову школу закривати не планують, старших школярів частково переведуть на дистанційне навчання. Університети зможуть приймати рішення самі, залежно від профілю студентів.

Ресторани й бари зможуть працювати тільки на доставку або продавати їжу з собою. Непродуктові магазини не закриватимуть, але вони мають обмежувати кількість відвідувачів до не більш ніж 1 на 10 квадратних метрів площі.

На відміну від весни, перукарні й салони краси не планують закривати повністю, але вимагається дотримання заходів безпеки.

Готелі зможуть не закриватися, але їжу можна буде замовляти тільки до себе у номер, також призупинять послуги для груп клієнтів.

Спортивні матчі будуть проводитися без глядачів. Усі масові заходи забороняються.

Церквам рекомендуватимуть припинити богослужіння з вірянами.

Рух між містами та регіонами не заборонятимуть, але таких подорожей рекомендуватимуть уникати.

Наприкінці травня прем’єр казав, що в уряді виключають запровадження жорстких заходів у разі "другої хвилі" епідемії восени, натомість спробують боротися з осередками заражень.