Литва может ввести общий карантин, вопреки предыдущим намерениям

Литва может со следующих выходных ввести общий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом заявил премьер страны Саулюс Сквернялис.

Предложение ввести общенациональный карантин рассмотрят 4 ноября на заседании правительства. Если его согласуют, с субботы 7 ноября в стране три недели будет действовать общенациональный карантин.

"Мы будем предлагать общий карантин на минимум три недели, в надежде, что после этого можно будет вернуться к более нормальной жизни. Мы хотели избежать таких мер, но должны слушать прежде всего предложения врачей, рабочей группы специалистов - и другой альтернативы нет", - отметил премьер.

Он добавил, что, по опыту других стран, ситуация улучшается уже менее чем через неделю после введения жестких мер.

За последние сутки в Литве с населением 2,7 млн обнаружили 897 новых заражений коронавирусом. Самым высоким остается показатель 31 октября - впервые более 1000 заражений.

Среди мер, которые предлагают - запретить встречи более чем 10 человек и более чем из двух домохозяйств. Свадьбы и похороны будут разрешены с участием максимум 10 человек - ближайших родственников.

Общественный транспорт сможет перевозить только сидящих пассажиров. Все компании, которые могут это сделать должны перевести сотрудников на дистанционную работу - как государственные, так и частные.

Должны будут прекратить работу музеи, кинотеатры и театры, спортзалы, бассейны, массажные салоны и спа, танцевальные и вокальные студии.

Детсады и начальную школу закрывать не планируют, старших школьников частично переведут на дистанционное обучение. Университеты смогут принимать решения сами, в зависимости от профиля студентов.

Рестораны и бары смогут работать только на доставку или продавать еду с собой. Непродуктовые магазины закрывать, но они имеют ограничивать количество посетителей в не более 1 на 10 квадратных метров площади.

В отличие от весны, парикмахерские и салоны красоты не планируют закрывать полностью, но требуется соблюдение мер безопасности.

Отели смогут не закрываться, но еду можно будет заказывать только к себе в номер, также приостановят услуги для групп клиентов.

Спортивные матчи будут проводиться без зрителей. Все массовые мероприятия запрещаются.

Церквям рекомендуют прекратить богослужения с верующими.

Движение между городами и регионами запрещать не будут, но таких путешествий рекомендуется избегать.

В конце мая премьер говорил, что в правительстве исключают введение жестких мер в случае "второй волны" эпидемии осенью, вместо этого попытаются бороться с очагами заражения.