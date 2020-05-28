Литва не закриватиме всю економіку у випадку другої хвилі коронавірусу

Уряд Литви виключає запровадження вкрай жорстких заходів обмеження економічної діяльності, як було у березні, у випадку другої хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Уряд Литви підготував план дій на випадок другої хвилі, розповів прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс. За його словами, уряд буде працювати з окремими вогнищами інфекції.

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"Я думаю, що багато людей поводили б себе трохи інакше, адже ми отримали болючий урок, вся Європа, весь світ… Мова би йшла про окремі осередки - міста, райони, може, округи. Якби було вогнище, ми б максимально використовували засоби обмеження", - пояснив прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що найнадійнішим засобом захисту залишається "відсутність соціального контакту і дотримання правил гігієни".

"Треба робити це і в майбутньому, але гадаю, що ми говоримо про локалізовані осередки, що зараз і відбувається. Такий план підготовлений, і, я сподіваюся, що його не буде потрібно вводити, але ми повинні бути готові", - сказав Скверняліс.

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У Литві карантин був введений 16 березня. Велика кількість магазинів були зачинені, масові заходи заборонені.

Наразі карантин із обмеженнями діятиме до 16 червня.

Нагадаємо, глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон вважає неуникною другу хвилю епідемії коронавірусу у Європі.