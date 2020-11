Венеційська комісія готова провести експертизу рішення про вихід з конституційної кризи - ОПУ

Венеційська комісія запропонувала Україні здійснити експертизу для правового виходу з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Офісу президента за підсумками розмови Володимира Зеленського та голови Венеційської комісії Джанні Букіккіо.

Комюніке Венеційнської комісії за підсумками розмови ще не оприлюднене.

"Джанні Букіккіо запропонував експертизу Венеціанської комісії у цій складній ситуації. Він також наголосив, що в жодному разі не можна ставити під ризик такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, земельна реформа", - зазначається у повідомленні.

Голова Венеціанської комісії також зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи та особливо до Конституційного Суду.

Володимир Зеленський у розмові наголосив, що не може дозволити КС виносити неправові рішення, які знищують антикорупційну інфраструктуру в Україні.

"Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи", – цитує Зеленського пресслужба.

Зазначається, що він також запросив Венеційську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.

Доповнено. Голова Венеційської комісії у своєму коментарі щодо розмови не розповів про її деталі.

"Сьогодні мав гарну і плідну розмову з президентом Зеленським, який прагне боротися з корупцією та відновити довіру до судової системи і КС в Україні згідно з Конституцією та верховенством права. Рада Європи та її органи готові до співпраці у цьому питанні", - написав він.

