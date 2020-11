Венецианская комиссия готова провести экспертизу решения для выхода из конституционного кризиса - ОПУ

Венецианская комиссия предложила Украине провести экспертизу для правового выхода из кризиса, возникшего в результате скандального решения Конституционного суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам разговора Владимира Зеленского и председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Коммюнике Венецианской комиссии по итогам разговора еще не опубликовано.

"Джанни Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельная реформа", - отмечается в сообщении.

Председатель Венецианской комиссии также отметил, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и особенно Конституционному суду.

Владимир Зеленский в разговоре отметил, что не может позволить КС выносить неправовые решения, которые уничтожают антикоррупционную инфраструктуру в Украине.

"Моя первоочередная задача сейчас - сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Отмечается, что он также пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой.

Дополнено. Председатель Венецианской комиссии в своем комментарии по итогам разговора не рассказал о деталях.

"Сегодня имел хороший и плодотворный разговор с президентом Зеленским, который стремится бороться с коррупцией и восстановить доверие к судебной системе и КС в Украине согласно с Конституцией и верховенством права. Совет Европы и его органы готовы к сотрудничеству в этом вопросе", - написал он.

Good & fruitful discussion today w President #Zelensky committed to fight corruption and restore trust in Judiciary &Constitutional Court#Ukraine in line w Constitution & Rule of Law.#COE and its bodies ready to cooperate.