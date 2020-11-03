Британія підвищила рівень терористичної загрози після терактів у Франції та Австрії 

Велика Британія підвищила рівень терористичної загрози до "серйозного" наступного дня після атак у столиці Австрії.

Про це заявила у вівторок міністр внутрішніх справ Приті Патель, повідомляє "Європейська правда".

"Об'єднаний центр аналізу тероризму змінив рівень терористичної загрози у Великій Британії з істотного на серйозний", - заявила Патель в Twitter.

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Новий рівень загрози означає високу ймовірність атаки відповідно до державної системи класифікації. Попередній, істотний рівень, означав ймовірність атаки.

Міністр запевнила, що це запобіжний захід, який не базується на будь-якій конкретній загрозі.

"Громадськість повинна продовжувати зберігати пильність і повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність в поліцію", - заявила Патель.

Ця новина надійшла наступного дня після того, як ввечері 2 листопада в центрі Відня жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків.

Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. Екстремістом виявився 20-річний Фейзулай Куйтім, раніше засуджений в Австрії за участь в діяльності терористичної організації.

До цього у жовтні у Франції сталися кілька терористичних атак, серед яких остання - напад у соборі Ніцци, в результаті якого загинули троє людей.