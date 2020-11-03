Британия повысила уровень террористической угрозы после терактов во Франции и Австрии

Великобритания повысила уровень террористической угрозы до "серьезного" на следующий день после атак в столице Австрии.

Об этом заявила во вторник министр внутренних дел Прити Патель, сообщает "Европейская правда".

"Объединенный центр анализа терроризма изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного на серьезный", - заявила Патель в Twitter.

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Новый уровень угрозы означает высокую вероятность атаки в соответствии с государственной системы классификации. Предыдущий, существенный уровень, означал вероятность атаки.

Министр заверила, что это мера предосторожности, и она не базируется на какой-либо конкретной угрозе.

"Общественность должна продолжать сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной деятельности в полицию", - заявила Патель.

Эта новость поступила на следующий день после того, как вечером 2 ноября в центре Вены жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин.

Правоохранители застрелили злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом. Экстремистом оказался 20-летний Фейзулай Кайт, ранее судимый в Австрии за участие в деятельности террористической организации.

До этого в октябре во Франции произошло несколько террористических атак, среди которых последняя - нападение в соборе Ниццы, в результате которого погибли три человека.