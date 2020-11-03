Уряд Угорщини повертає надзвичайний стан, вводить комендантську годину

Уряд Угорщини знову вирішив ввести надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це у вівторок ввечері заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

У відеозверненні на Facebook Орбан сказав, що уряд повертає надзвичайний стан з опівночі і закликав депутатів продовжити його на 90 днів.

Він також сказав, що уряд вводить комендантську годину, яка діятиме з півночі до 5 ранку, і нічні клуби будуть закриті.

Також, за його словами, уряд вирішив знову зробити безкоштовними всі парковки, щоб зменшити скупчення людей в громадському транспорті.

За словами угорського прем'єр-міністра, на спортивних заходах, в кінотеатрах і театрах доведеться обмежити кількість глядачів та використовувати у залі тільки кожне третє місце. Також на цих заходах необхідно буде носити маски для обличчя.

Влада буде інспектувати усі заходи та суворо штрафувати порушників.

Читайте також У Румунії антирекорд нових випадків коронавірусу: понад 7700 за добу

Орбан пояснив, що ці заходи необхідні для запобігання перевантаження лікарень, що може трапитися до середини грудня.

Намагаючись мінімізувати шкоду для економіки, яка постраждала від рецесії, досі уряд Орбана утримувався від введення жорстких заходів карантину.

Угорщина повідомила про 3989 нових випадки коронавірусу у вівторок, це найвищий показник за один день.

Щоденне число загиблих також зросло до рекордного рівня - 84. Загальна кількість померлих зросла до 1973.