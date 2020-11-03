Правительство Венгрии возвращает чрезвычайное положение, вводит комендантский час

Правительство Венгрии снова решило ввести чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

Об этом во вторник вечером заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

В видеообращении на Facebook Орбан сказал, что правительство возвращает чрезвычайное положение с полуночи и призвал депутатов продлить его на 90 дней.

Он также сказал, что правительство вводит комендантский час, который будет действовать с полуночи до 5 утра, и ночные клубы будут закрыты.

Также, по его словам, правительство решило вновь сделать бесплатными все парковки, чтобы уменьшить скопление людей в общественном транспорте.

По словам венгерского премьер-министра, на спортивных мероприятиях, в кинотеатрах и театрах придется ограничить количество зрителей и использовать в зале только каждое третье место. Также на этих мероприятиях необходимо будет носить маски для лица.

Власть будет проверять все мероприятия и строго штрафовать нарушителей.

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Орбан пояснил, что эти меры необходимы для предотвращения перегрузки больниц, что может случиться до середины декабря.

Венгрия сообщила о 3989 новых случая коронавируса во вторник, это самый высокий показатель за один день.

Ежедневная число погибших также выросло до рекордного уровня - 84. Общее количество умерших возросло до 1973.