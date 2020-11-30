Агентство ЄС: крива епідемії вирівнюється, але обмеження знімати рано 

Директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань, агентства Європейського Союзу, заявила, що крива епідемії в Євросоюзі вирівнюється або знижується в деяких країнах, але ще занадто рано послаблювати поточні карантинні обмеження.

Про це Андреа Аммон заявила у понеділок на віртуальній зустрічі депутатів, що відповідають за європейські справи у державах-членах ЄС та в Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

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За її словами, викликає тривогу той факт, що рівень смертності від COVID-19 як і раніше зростає в країнах ЄС. На минулому тижні він становив 95 на 1 мільйон осіб в порівнянні з 84 тижнем раніше.

Аммон також зазначила, що заповненість відділень інтенсивної терапії минулого тижня склала 91%, що означає, що "деякі країни, ймовірно, вже досягли межі".

Аммон також підкреслила, що, як і раніше, існують проблеми з тестуванням і відстеженням контактів, і що країнам ЄС необхідно узгодити свої медичні дані.

Станом на понеділок в 27 країнах Європейського Союзу було зареєстровано понад 13 мільйонів випадків коронавірусу, понад 319 700 осіб в ЄС померли від COVID-19.