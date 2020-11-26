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Єврокомісія не планує вказувати країнам-членам, чи відкривати лижні курорти в умовах епідемії

Четвер, 26 листопада 2020, 17:41

У Єврокомісії не планують вказувати країнам-членам, чи слід дозволяти роботу гірськолижних курортів в умовах "другої хвилі" епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це на брифінгу сказав речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмекер.

"Рішення про те, дозволяти чи ні зимові види спорту, належить до національної, а не загальноєвропейської компетенції", - сказав він.

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Він додав, що надто квапливе послаблення обмежень може збільшити ризик нових сапалахів та закликав країн-членів координувати свої рішення.  

Як повідомлялося раніше, Німеччина через епідемію прагне домовитись з країнами ЄС про закриття гірськолижних курортів щонайменше до 10 січня, аргументуючи це рішення тим, що саме лижні курорти стали одними з перших осередків поширення коронавірусу у Європі.

Прем'єр Італії вже підтримав відтермінування початку лижного сезону, але наголосив на необхідності європейського рішення; в Австрії зазначили, що якщо змушувати курорти не відкриватися  - "їм доведеться за це заплатити". Проти закриття гірськолижних курортів виступає також Швейцарія.

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