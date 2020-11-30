Агентство ЕС: кривая эпидемии выравнивается, но ограничения снимать рано

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, агентства Европейского Союза, заявила, что кривая эпидемии в Евросоюзе выравнивается или снижается в некоторых странах, но еще слишком рано ослаблять текущие карантинные ограничения.

Об этом Андреа Аммон заявила в понедельник на виртуальной встрече депутатов, отвечающих за европейские дела в государствах-членах ЕС и в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

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По ее словам, вызывает тревогу тот факт, что уровень смертности от COVID-19 по-прежнему растет в странах ЕС. На прошлой неделе он составлял 95 на 1 млн человек по сравнению с 84 неделей ранее.

Аммон также отметила, что заполненность отделений интенсивной терапии на прошлой неделе составила 91%, что означает, что "некоторые страны, вероятно, уже достигли предела".

Она также подчеркнула, что по-прежнему существуют проблемы с тестированием и отслеживанием контактов, и странам ЕС необходимо согласовать свои медицинские данные.

По состоянию на понедельник в 27 странах Европейского Союза было зарегистрировано более 13 млн случаев коронавируса, более 319 700 человек в ЕС умерли от COVID-19.