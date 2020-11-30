Швейцарці на референдумі не підтримали ідею про "глобальну" відповідальність бізнесу

За підсумками референдуму, громадяни Швейцарії не підтримали ідею про відповідальність швейцарського бізнесу за порушення прав людини та шкоду для довкілля, пов’язані з їхньою діяльністю в інших країнах світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Ініціатива Responsible Business Initiative, яку підтримали низка громадських організацій, серед яких Greenpeace та Amnesty International, передбачала, що компанії мають нести відповідальність і за свої іноземні дочірні компанії, постачальників та партнерів. Оскільки у Швейцарії розташовані низка міжнародних корпорацій, таке рішення могло би швидко вплинути на поведінку багатьох компаній у різних країнах світу.

Критики ініціативи зазначали, що вона створить забагато юридичних невизначеностей, загрожує швейцарським корпораціям навалою позовів за дії партнерів, яких вони ніяк не можуть контролювати, та лише стримає інвестиції швейцарського бізнесу у країни високого ризику.

Адвокаційна кампанія на підтримку ініціативи тривала близько 10 років, а 29 листопада питання винесли на референдум.

Для схвалення ініціативи, вона повинна була більшість голосів "за", а також отримати схвалення більшості кантонів. За першим показником вона пройшла, набравши 50,7%, але на рівні кантонів отримала підтримку 8,5, тоді як 14,5 проголосували проти.

"Проти" проголосували переважно німецькомовні кантони, тоді як франко- та італомовні регіони і населення міст здебільшого підтримали її.

Міністр юстиції Карін Келлер-Суттер, оголошуючи результати, сказала, що у федеральному уряді вважають правильним обраний варіант.

У зв’язку з відхиленням ініціативи уряд погодить альтернативний, м’якший регуляторний документ, що зобов’язує компанії звітувати про свої стандарти дотримання прав людини і захисту довкілля та ретельно перевіряти, чи не використовується у їхньому ланцюжку постачання дитяча праця і ресурси із шахт у зонах конфліктів.

Не пройшла на референдумі і друга пропозиція - про обмеження інвестицій у компанії, які понад 5% прибутку отримують від виробництва зброї або її компонентів. її відкинули значно більшою кількістю голосів: 57,5% загалом та лиш 3,5 "за" проти 19,5 "проти" на рівні кантонів.