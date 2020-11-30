Швейцарцы на референдуме поддержали идею о "глобальной" ответственность бизнеса

По итогам референдума, граждане Швейцарии не поддержали идею об ответственности швейцарского бизнеса за нарушение прав человека и вред для окружающей среды, связанные с их деятельностью в других странах мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Инициатива Responsible Business Initiative, которую поддержали ряд общественных организаций, среди которых Greenpeace и Amnesty International, предусматривала, что компании должны нести ответственность и за свои иностранные дочерние компании, поставщиков и партнеров. Поскольку в Швейцарии расположены ряд международных корпораций, такое решение могло бы быстро повлиять на поведение многих компаний в разных странах мира.

Критики инициативы отмечали, что она создаст много юридических неопределенностей, грозит швейцарским корпорациям огромным исками за действия партнеров, которых они никак не могут контролировать, и только сдержит инвестиции швейцарского бизнеса в страны высокого риска.

Адвокационная кампания в поддержку инициативы длилась около 10 лет, а 29 ноября вопрос вынесли на референдум.

Для одобрения инициативы, она должна была набрать большинство голосов "за", а также получить одобрение большинства кантонов. По первому показателю она прошла, набрав 50,7%, но на уровне кантонов получила поддержку 8,5, тогда как 14,5 проголосовали против.

"Против" проголосовали преимущественно немецкоязычные кантоны, тогда как франко- и италоязычные регионы и население городов в основном поддержали ее.

Министр юстиции Карин Келлер-Суттер, объявляя результаты, сказала, что в федеральном правительстве считают правильным выбранный вариант.

В связи с отклонением инициативы правительство примет альтернативный, более мягкий регуляторный документ, обязывающий компании отчитываться о своих стандартах соблюдения прав человека и защиты окружающей среды и тщательно проверять, не используется ли в их цепочке поставок детский труд и ресурсы из шахт в зонах конфликтов.

Не прошло на референдуме и второе предложение - об ограничении инвестиций в компании, которые более 5% прибыли получают от производства оружия или его компонентов. Его отвергли значительно большим количеством голосов: 57,5% в целом и только 3,5 "за" против 19,5 "против" на уровне кантонов.