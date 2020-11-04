Вибори у США: Байден виграв у Міннесоті і лідирує ще у кількох штатах

Кандидат від Демократичної партії на виборах президента Джо Байден виграв у штаті Міннесота і лідирує ще у двох "хитких" штатах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

За результатами підрахунків 90% бюлетенів, Байден набрав 52,6% голосів, тоді як Дональд Трамп отримав 45,4%.

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Перемога Байдена у Міннесоті, яка дає 10 голосів виборників, очікувалася, оскільки республіканці не перемагали тут з часів Річарда Ніксона в 1972 році.

Байден також лідирує в Арізоні (11 голосів виборників) з перевагою у 5%, там пораховано 80% бюлетенів. Таку ж перевагу він має і в Неваді (6 голосів виборників), проте тама пораховано тільки 74% голосів. Всі ці штати вважаються "хиткими", оскільки не мають чіткої прихильності до демократів та республіканців.

Байден також виграє в кількох штатах на сході, зокрема, в Іллінойсі, Вермонті, Делавері, Массачусетсі, Меріленді. Він також має певний запас голосів на заході, де дільниці закрилися пізніше і відповідно результати стануть відомі ближче до кінця дня.

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