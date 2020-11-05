Кримський саміт відбудеться у Києві в травні 2021 році

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани провести в Україні у травні 2021 року Кримський саміт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу в Києві.

"Я можу офіційно підтвердити, що саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року. Сподіваємося, що ситуація з коронавірусом стабілізується і ми матимемо нагоду провести його у столиці України", - сказав Кулеба.

За інформацією джерел "Європейської правди", дата саміту буде прив'язана до 18 травня. Саме цього дня у 1944 році був скоєний один з найбільших злочинів радянського режиму - примусове виселення кримських татар.

Раніше заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявляла, що мета Кримської платформи - це систематизувати вже наявні резолюції, заяви, декларації, які важливі з точки зору недопущення ще гірших масштабів репресій в окупованому Криму.

Також планується розробити нові ініціативи і МЗС опрацьовує коло країн, які приєднаються до цієї ініціативи.