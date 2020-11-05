Крымский саммит пройдет в Киеве в мае 2021 года

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о планах провести в Украине в мае 2021 года Крымский саммит.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга в Киеве.

"Я могу официально подтвердить, что саммит крымской платформы состоится в мае 2021 года. Надеемся, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и мы будем иметь возможность провести его в Киеве", - сказал Кулеба.

По информации источников "Европейской правды", дата саммита будет привязана к 18 мая. Именно в этот день в 1944 году было совершено одно из крупнейших преступлений советского режима - принудительное выселение крымских татар.

Ранее заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявляла, что цель Крымской платформы - это систематизировать уже имеющиеся резолюции, заявления, декларации, которые важны с точки зрения недопущения еще худших масштабов репрессий в оккупированном Крыму.

Также планируется разработать новые инициативы, и МИД прорабатывает круг стран, которые присоединятся к этой инициативе.