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Президент Косова піде у відставку, якщо суд підтвердить обвинувачення у воєнних злочинах

Вівторок, 30 червня 2020, 08:46

Президент Косова Хашим Тачі подасть у відставку, якщо обвинувальний висновок Спеціальної прокуратури в Гаазі проти нього буде підтверджений.

Про це він сказав в спеціальній заяві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на косовське видання КОНА.

"Запевняю вас ще раз, я не стану перед судом на цій посаді. Якщо обвинувальний висновок буде підтверджено, я негайно піду у відставку з поста вашого президента і постану перед судом. Косово - це нова держава, але його лідери повинні поводитися як справжні державні діячі", - сказав Тачі.

Він зазначив, що послідовно підтримував ініціативи зі створення судів для розгляду військових злочинів.

Тачі підкреслив, що заява прокуратури унеможливила проведення важливої ​​зустрічі в Білому домі, що "завдало сильного удару по можливості досягнення миру між Косово і Сербією".

"Косово повинно забезпечити стабільне функціонування державних інститутів при будь-яких обставинах. На цьому новому і складному етапі тільки ми зможемо рухатися вперед як на національному, так і на міжнародному рівнях. Найближчими днями я буду консультуватися з політичними лідерами про подальші кроки", - сказав він.

Нагадаємо Спеціальна прокуратура направила обвинувальний акт з десяти пунктів на розгляд Суду, звинувативши Хашима Тачі, Кадрі Веселі і інших у скоєнні низки злочинів проти людства та воєнних злочинах, в тому числі вбивства, насильницькі зникнення людей, переслідування і тортури.

Тачі та Веселі були серед засновників Визвольної армії Косова, яка наприкінці 1990-х воювала проти сербських військ за незалежність Косова. Тачі був політичним керівником армії, Веселі - очільником розвідки.

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