Макрон підтвердив намір відвідати Київ, які тільки це стане можливим

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив готовність відвідати Київ, як тільки дозволять обставити.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента, про це йшлося в телефонній розмові президентів України і Франції.

"Еммануель Макрон зазначив, що дотримає слова щодо відвідання Києва з візитом, щойно це стане можливим". - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного суду України.

Президент Франції наголосив, що вважає важливими проведені Україною реформи, зокрема в банківському секторі. Він відзначив, що деякі з цих реформ вимагають рішучості та мудрості.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна зробить усе можливе задля збереження антикорупційної архітектури і основних реформ.