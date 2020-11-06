Макрон підтвердив намір відвідати Київ, які тільки це стане можливим
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив готовність відвідати Київ, як тільки дозволять обставити.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента, про це йшлося в телефонній розмові президентів України і Франції.
"Еммануель Макрон зазначив, що дотримає слова щодо відвідання Києва з візитом, щойно це стане можливим". - йдеться у повідомленні.
Сторони також обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного суду України.
Президент Франції наголосив, що вважає важливими проведені Україною реформи, зокрема в банківському секторі. Він відзначив, що деякі з цих реформ вимагають рішучості та мудрості.
Володимир Зеленський запевнив, що Україна зробить усе можливе задля збереження антикорупційної архітектури і основних реформ.