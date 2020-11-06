Макрон подтвердил намерение посетить Киев, которые только это станет возможным

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность посетить Киев, как только позволят обставить.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента, об этом шла речь в телефонном разговоре президентов Украины и Франции.

"Эммануэль Макрон отметил, что сдержит слово о посещении Киева с визитом, как только это станет возможным", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного суда Украины.

Президент Франции подчеркнул, что считает важными проведенные Украины реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решительности и мудрости.

Владимир Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и основных реформ.