В Тбилиси полиция водометом разгоняла протестующих, которые требуют перевыборов

В Тбилиси полиция дважды применила водометы против протестующих, которые в воскресенье вечером выступили против результатов парламентских выборов на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Тысячи людей собрались возле Центральной избирательной комиссии с требованием новых выборов. Оппозиционные демонстранты обвинили правящую партию в фальсификации голосования, партия "Грузинская мечта" это отрицает.

Полицейские применили спецсредства без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к забору у ЦИК.

В МВД Грузии заявили, что протестующие использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, поэтому МВД "применило пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий".

Some photos from today. The protest will resume tomorrow at 6 at the parliament. Tomorrow curfew comes to force in Tbilisi from 10pm. pic.twitter.com/l6RWvrfwTs