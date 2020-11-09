В Тбилиси полиция водометом разгоняла протестующих, которые требуют перевыборов

В Тбилиси полиция дважды применила водометы против протестующих, которые в воскресенье вечером выступили против результатов парламентских выборов на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Тысячи людей собрались возле Центральной избирательной комиссии с требованием новых выборов. Оппозиционные демонстранты обвинили правящую партию в фальсификации голосования, партия "Грузинская мечта" это отрицает.

Полицейские применили спецсредства без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к забору у ЦИК.

В МВД Грузии заявили, что протестующие использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, поэтому МВД "применило пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий".

Some photos from today. The protest will resume tomorrow at 6 at the parliament. Tomorrow curfew comes to force in Tbilisi from 10pm. pic.twitter.com/l6RWvrfwTs — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) November 9, 2020

Позже полицейские повторно применили водометы. По данным телеканала Мтавари, пострадали по меньшей мере, два человека.

На месте пострадавшим оказали помощь врачи скорой помощи. Также сообщается, что струей водомета была перевернута машина, установленная поблизости.

Полиция в течение примерно двух часов требовала от демонстрантов покинуть территорию. В противном случае против них обещали применить силу. В момент использования водомета протестующие стояли за оградой, установленной возле здания ЦИК.

Лидеры оппозиции призвали снова собраться на акцию протеста у здания парламента 9 ноября в 18:00.

Напомним, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Большинство голосов на них снова одержала правящая "Грузинская мечта". Оппозиционные силы после этого заявили о масштабных фальсификациях и даже отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

Критические упреки звучали и от некоторых общественных организаций, в частности Transparency International Грузия.

В ОБСЕ в то же время не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в Грузии, в целом были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливому рассмотрению всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.