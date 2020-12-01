У Бельгії магазини відкрилися раніше запланованого через наближення Різдва

Так звані "несуттєві" підприємства Бельгії знову відкриють свої двері для клієнтів через місяць після закриття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За винятком"контактних" бізнесів, таких як перукарні, тату-салони, салони краси, всі магазини в Бельгії отримали змогу відновити роботу.

"З 1 грудня магазини зможуть знову відкритися", - сказав прем’єр Бельгії Александр де Кроо після засідання Консультативного комітету 27 листопада.

Крім того, відновили роботу і музеї.

Бельгійський уряд відкриває несуттєві магазини раніше, ніж очікувалося, через очікуваний різдвяний ажіотаж. Спочатку планувалося тримати несуттєві магазини закритими до 13 грудня.

Існують обмеження на покупки, наприклад, залишається обов'язковим носити маску і дотримуватися дистанції.

Чинні обмеження в роботі магазинів зберігатимуться до 15 січня.