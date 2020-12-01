В Бельгии магазины открылись раньше запланированного из-за приближения Рождества

Так называемые "несущественные" предприятия Бельгии вновь откроют свои двери для клиентов через месяц после закрытия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

За исключением "контактных" бизнесов, таких как парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, все магазины в Бельгии получили возможность возобновить работу.

"С 1 декабря магазины смогут снова открыться", - сказал премьер Бельгии Александр де Кроо после заседания Консультативного комитета 27 ноября.

Кроме того, возобновили работу и музеи.

Бельгийское правительство открывает несущественные магазины раньше, чем ожидалось, из-за ожидаемого рождественского ажиотажа. Изначально планировалось держать несущественные магазины закрытыми до 13 декабря.

Существуют ограничения, например, остается обязательным носить маску и соблюдать дистанцию.

Действующие ограничения в работе магазинов сохранятся до 15 января.