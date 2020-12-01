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Міноборони України вперше провело закупівлю військових товарів через агентство НАТО

Вівторок, 1 грудня 2020, 12:18

Міністерство оборони України вперше провело закупівлю військових товарів через Агенство НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency - NSPA).

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила Місія України при НАТО.

"Вітаємо Міноборони з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через NSPA NATO для потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Система закупівель Агенції НАТО з підтримки і постачання — це своєрідний натівський ProZorro. Участь України у цій системі дозволяє повноцінно інтегруватися у систему закупівель Альянсу.

Крім того, українські виробники зможуть брати участь у тендерах НАТО та продавати свою продукцію іноземним замовникам, а також наближатися до стандартів Альянсу.

Контракти з Агентством НАТО, наприклад, мають "Авіалінії Антонова". Цього року країни альянсу використовували українські транспортні літаки для перевезення медичних вантажів під час пандемії коронавірусу.

Детальніше читайте у статті "Мрія" для НАТО: як українські літаки допомагають Європі та США здолати епідемію

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