У Греції відкрили справу щодо можливих порушень у веденні статистики коронавірусу

Грецька прокуратура відкрила розслідування після повідомлень ЗМІ про паралельну систему реєстрації випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Головний прокурор Афін почав розслідування щодо Національної організації охорони здоров'я Греції (EODY) після того, як грецька преса повідомила, що була створена паралельна система реєстрації випадків коронавірусу, яка ввела вчених в оману щодо реальної кількості випадків.

Прокурор зажадав провести попередню експертизу для з'ясування обґрунтованості скарг, в результаті яких було неточно зафіксована кількість людей, у яких виявлено коронавірус.

Два грецьких журнали "To Vima" і "Dimokratia" повідомили на вихідних, що EODY створила паралельну систему реєстрації з приватною компанією, "і, як наслідок, Комітету з інфекційних хвороб як мінімум тиждень повідомляли з затримкою про реальну і загальну кількість пацієнтів".

Vima повідомив, що коли випадок реєструвався в приватній або державній лікарні, він потрапляв безпосередньо в реєстр, але якщо випадок виявлявся мобільним підрозділом EODY, то спочатку про нього повідомлялося організації, яка реєструвала їх за своєю логікою і можливостям, бо вона займалася створенням нової автоматичної системи реєстрації пацієнтів.

EODY заперечує порушення, в той час як консервативний уряд потрапив під хвилю критики.

Опозиційні партії відкрито поставили під сумнів достовірність підрахунку випадків і посилили тиск на уряд, щоб він опублікував протоколи комітету з інфекційних захворювань.