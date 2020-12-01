В Греции открыли дело о возможных нарушениях в ведении статистики коронавируса

Греческая прокуратура открыла расследование после сообщений СМИ о параллельной системе регистрации случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Главный прокурор Афин начал расследование в отношении Национальной организации здравоохранения Греции (EODY) после того, как греческая пресса сообщила, что была создана параллельная система регистрации случаев коронавируса, которая ввела ученых в заблуждение относительно реального количества случаев.

Прокурор потребовал провести предварительную экспертизу для выяснения обоснованности жалоб, что было неточно зафиксировано количество людей, у которых выявлено коронавирус.

Два греческих журнала "To Vima" и "Dimokratia" сообщили в выходные, что EODY создала параллельную систему регистрации с частной компанией, "и, как следствие, Комитету по инфекционным болезням как минимум неделю сообщали с задержкой о реальном и общем количестве пациентов".

Vima сообщил, что когда случай регистрировался в частной или государственной больнице, он попадал непосредственно в реестр, но если случай выявлялся мобильным подразделением EODY, то сначала о нем сообщалось организации, которая регистрировала их согласно своей логике и возможностям, так как она занималась созданием новой автоматической системы регистрации пациентов.

EODY отрицает нарушения, в то время как консервативное правительство попало под волну критики.

Оппозиционные партии открыто поставили под сомнение достоверность подсчета случаев и усилили давление на правительство, чтобы оно опубликовало протоколы комитета по инфекционным заболеваниям.