Внаслідок кібератаки в Естонії хакери отримали доступ до даних тисяч коронахворих

Декілька державних установ Естонії минулого тижня зазнали хакерської атаки; зловмисники отримали доступ до даних близько 9 тисяч хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

За інформацію Управління з інформаційних систем, йдеться про три окремі кібератаки на три міністерства - Міністерство економіки й комунікацій, Мінсоцполітики і Міністерство закордонних справ, а також системи Агентства охорони здоров’я (Terviseamet). Усі три атаки були схожими одна на одну.

23 листопада хакерам вдалося оримати доступ до даних 9 158 хворих на коронавірус, що стосувалися обставин їхнього зараження. Агентство охорони здоров’я обіцяє сконтактувати з такими пацієнтами.

Як повідомив Рауль Рікк, відповідальний за національну політику кібербезпеки у Міністерстві економіки й комунікацій, наразі загрози для нормального функціонування систем усіх цих відомств немає.

"Ми попросили надати оцінку цій ситуації ІТ-фахівців як з державного, так і приватного сектору. Було вжито необхідні заходи безпеки і зараз ситуація повністю під контролем... Ми співпрацюємо з фахівцями-програмістами і вже знаємо, де були "вразливі місця" систем", - розповів він.

За словами Рауля Рікка, зловмисники не отримали доступу до інформації, що становить державну таємницю.

Поліція за фактом атаки відкрила кримінальне провадження.

Начальник кібервідділення кримінальної поліції Оскар Гросс розповів, що поки невідомо, чи за атакою стоїть одна людина, чи декілька осіб.