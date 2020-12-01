В результате кибератаки в Эстонии хакеры получили доступ к данным тысяч больных коронавирусом

Несколько государственных учреждений Эстонии на прошлой неделе подверглись хакерской атаке, при этом злоумышленники получили доступ к данным около 9 тысяч больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

По информации Управления по информационным системам, речь идет о трех отдельных кибератаках на три министерства - Министерство экономики и коммуникаций, Минсоцполитики и Министерство иностранных дел, а также системы Агентства здравоохранения (Terviseamet). Все три атаки были похожи друг на друга.

23 ноября хакерам удалось получить доступ к данным 9158 больных коронавирусом, касающихся обстоятельств заражения. Агентство здравоохранения обещает связаться с такими пациентами.

Как сообщил Рауль Рикки, ответственный за национальную политику кибербезопасности в Министерстве экономики и коммуникаций, сейчас угрозы для нормального функционирования систем всех этих ведомств нет.

"Мы попросили дать оценку этой ситуации ИТ-специалистов как из государственного, так и частного сектора. Были приняты необходимые меры безопасности и сейчас ситуация полностью под контролем ... Мы сотрудничаем со специалистами-программистами и уже знаем, где были" уязвимые места" систем", - рассказал он.

По словам Рауля Рикка, злоумышленники не получили доступа к информации, составляющей государственную тайну.

Полиция по факту атаки открыла уголовное производство.

Начальник киберотдела полиции Оскар Гросс рассказал, что пока неизвестно, сколько человек стоит за атакой - один или несколько.