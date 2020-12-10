Спроба Brexit-прориву у переговорах Лондона і Брюсселя провалилась

Прем'єр-міністр Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися до неділі визначити, чи є шанси укласти угоду про відносини сторін після Brexit.

Про це стало відомо після зустрічі двох лідерів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У середу Борис Джонсон та Урсула фон дер Ляєн особисто зустрілись в Брюсселі, щоб спробувати врятувати торгову угоду в останні дні перед дедлайном. Однак їхні переговори закінчилися без прориву та жодних домовленостей.

В британському уряді заявили про "дуже великі прогалини" у спробах укласти угоду. Фон дер Ляєн заявила, що сторони все ще "далекі одна від одної".

Основні розбіжності залишаються з приводу прав на вилов риби, правил ділової конкуренції і того, як виконання угоди буде контролюватися.

Особиста зустріч двох лідерів в Брюсселі розглядалася як остання можливість пробувати знайти точки дотику у сторін. Тепер рішення щодо того, чи станеться в ніч на 1 січня "жорсткий Brexit", буде ухвалене найближчими днями.

Велика Британія покинула Європейський Союз 31 січня 2020 року, але для домовленостей про майбутні відносини Лондон та Брюссель передбачили ще 11 місяців перемовин.

Дедлайн спливає 31 грудня - до цього часу Велика Британія і ЄС повинні узгодити торговельну угоду, а також інші речі, такі як права на вилов риби.

Якщо угоди не буде, почнуть діяти прикордонні перевірки і запровадять податки для товарів, які проходять між Великою Британією і ЄС.