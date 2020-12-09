Brexit: Меркель вірить, що шанси на угоду з Британією ще є

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Європейський Союз і Велика Британія все ще можуть досягти торговельної угоди після Brexit, але решта 27 членів блоку готові жити і без неї, якщо це буде необхідно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Боротьба за так звані правила "рівних умов гри", які завадили б Британії підірвати стандарти ЄС в таких речах, як трудові та екологічні стандарти, - це велике питання, яке ще належить вирішити, заявила Меркель німецьким законодавцям.

Берлін повністю впевнений в тому, що Єврокомісія продовжить переговори щодо Brexit, додала Меркель перед переговорами між прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Брюсселі.

"У нас ще є шанс домовитися ... Ми продовжуємо працювати над цим, але ми також готові до умов, які ми не можемо прийняти", - заявила Меркель.

"Ясно одне: цілісність внутрішнього ринку повинна бути збережена. Ми повинні мати рівні умови гри, не тільки на сьогодні, але і на завтра і надалі... В іншому випадку виникають умови недобросовісної конкуренції, яким ми не можемо піддати наші компанії", - сказала вона.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прямує в середу в Брюссель на переговори з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб уникнути хаотичного Brexit без торгової угоди через три тижні.