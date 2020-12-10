Попытка Brexit-прорыва в переговорах Лондона и Брюсселя провалилась

Премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились до воскресенья определить, есть ли шансы заключить соглашение об отношениях сторон после Brexit.

Об этом стало известно после встречи двух лидеров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В среду Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен лично встретились в Брюсселе, чтобы попытаться спасти торговое соглашение в последние дни перед дедлайном. Однако их переговоры закончились без прорыва и каких-либо договоренностей.

В британском правительстве заявили об "очень больших пробелах" в попытках заключить соглашение. Фон дер Ляйен заявила, что стороны все еще "далеки друг от друга".

Основные разногласия остаются по поводу прав на вылов рыбы, правил деловой конкуренции и того, как выполнение соглашения будет контролироваться.

Личная встреча двух лидеров в Брюсселе рассматривалась как последняя возможность попробовать найти точки соприкосновения у сторон. Теперь решение о том, произойдет в ночь на 1 января "жесткий Brexit", будет принято в ближайшие дни.

Великобритания покинула Европейский Союз 31 января 2020 года, но для договоренностей о будущих отношениях Лондон и Брюссель предусмотрели еще 11 месяцев переговоров.

Дедлайн истекает 31 декабря - к этому времени Великобритания и ЕС должны согласовать торговое соглашение, а также другие вещи, такие как права на вылов рыбы.

Если соглашения не будет, начнут действовать пограничные проверки и введут налоги для товаров, которые проходят между Великобританией и ЕС.