Масові поховання норок в Данії могли забруднити грунтові води - звіт

Норки, поховані в масових могильниках в Данії після загальнонаціонального забою, ймовірно, забруднили грунтові води.

Про це йдеться у звіті для данського урядового агентства з охорони навколишнього середовища, підготовленому Геологічною службою Данії і Гренландії і технічним університетом Данії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Данський уряд розпорядився вибракувати близько 17 мільйонів норок на початку листопада після того, як спалахи коронавірусу вразили сотні ферм, а влада виявила мутовані штами вірусу серед людей.

Логістична проблема, пов'язана з утилізацією такої великої кількості мертвих тварин, спонукала владу поховати частину норок в ямах у військовому районі на заході Данії під двома метрами грунту.

Пізніше уряд заявив, що хоче викопати ці норки знову після того частину з них почало виштовхувати з-під землі під дією природних процесів.

Нове дослідження говорить про те, що підземні води в цьому районі, можливо, вже забруднені, і закликає владу вжити термінових заходів.

В даний час агентство з охорони навколишнього середовища проводить додаткові дослідження для оцінки впливу поховань на довкілля, включаючи геофізичні дослідження та буріння. У середу агентство заявило, що очікує результатів цих досліджень на початку наступного року.

Перед похованням мертвих норок влада заявила, що поховання не будуть становити небезпеки для питної води або охоронюваних територій.

Поховання, що охороняються 24 години на добу, щоб тримати людей і тварин подалі, викликали скарги місцевих жителів через можливий ризик для здоров'я.