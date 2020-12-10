Массовые захоронения норок в Дании могли загрязнить грунтовые воды - отчет

Норки, похороненные в массовых могильниках в Дании после общенационального забоя, вероятно, загрязнили грунтовые воды.

Об этом говорится в отчете для датского правительственного агентства по охране окружающей среды, подготовленном Геологической службой Дании и Гренландии и техническим университетом Дании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Датское правительство распорядилось выбраковать около 17 млн норок в начале ноября после того, как вспышки коронавируса поразили сотни ферм, а власти обнаружили мутировавшие штаммы вируса среди людей.

Логистическая проблема, связанная с утилизацией такого большого количества мертвых животных, побудила власти похоронить часть норок в ямах в военном районе на западе Дании под двумя метрами земли.

Позже правительство заявило, что хочет выкопать этих норок после того, как часть из них начало выталкивать из-под земли под действием природных процессов.

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Новое исследование говорит о том, что подземные воды в этом районе, возможно, уже загрязнены, и призывает власти принять срочные меры.

В настоящее время агентство по охране окружающей среды проводит дополнительные исследования для оценки влияния захоронений на окружающую среду, включая геофизические исследования и бурение. В среду агентство заявило, что ожидает результатов этих исследований в начале следующего года.

Перед погребением мертвых норок власти заявили, что захоронения не будут представлять опасности для питьевой воды или охраняемых территорий.

Захоронения, которые охраняются 24 часа в сутки, чтобы держать людей и животных подальше, вызвали жалобы местных жителей из-за возможного риска для здоровья.