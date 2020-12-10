Єврокомісія запропонувала шляхи уникнення "хаосу" на випадок жорсткого Brexit

У четвер Європейська комісія представила короткострокові заходи, щоб уникнути можливих перебоїв в роботі повітряного, автомобільного та залізничного транспорту, а також проблем у рибальстві, якщо до 31 грудня не вдасться досягти угоди про відносини з Британією після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Європейська комісія разом з тим заявила, що все ще прагне домовитись з Лондоном до кінця крайнього терміну в останній день грудня.

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Єврокомісія пропонує зберегти "деяке авіасполучення" між Великою Британією та ЄС на термін до шести місяців, якщо Лондон забезпечить те ж саме.

Заходи безпеки польотів будуть визнаватися як раніше, щоб уникнути скасування авіарейсів. Ці заходи дозволять перевізникам продовжувати польоти над територіями ЄС та Британії, здійснювати посадки та надавати послуги.

Основні перевезення вантажним автотранспортом і пасажирським транспортом також будуть тривати протягом шести місяців, якщо це буде взаємно.

Окреме регулювання, якщо воно буде схвалене країнами-членами ЄС, дозволить зберегти автомобільне та залізничне сполучення через Ла-Манш протягом двох місяців, поки Велика Британія і Франція не погодять нові сертифікати безпеки і нагляду.

Без торгової угоди і без відповідного регулювання сполучення під Ла-Маншем між Францією і Британією було б припинено.

Європейська комісія запропонувала, щоб Велика Британія і ЄС продовжували пропонувати взаємний доступ до їхніх вод для вилову риби на термін до року.

Комісія також заявила, що незабаром запропонує створити "Резерв з коригування Brexit" обсягом 5 млрд євро в рамках нового бюджету ЄС на 2021-2027 роки, щоб допомогти підприємствам ЄС адаптуватися до нової ситуації.

Велика Британія покинула Європейський Союз 31 січня 2020 року, але для домовленостей про майбутні відносини Лондон та Брюссель передбачили ще 11 місяців перемовин.

Дедлайн спливає 31 грудня - до цього часу Велика Британія і ЄС повинні узгодити торговельну угоду, а також інші речі, такі як права на вилов риби.

Якщо угоди не буде, почнуть діяти прикордонні перевірки і запровадять податки для товарів, які проходять між Великою Британією і ЄС.

Остання спроба Brexit-прориву у переговорах Лондона і Брюсселя в середу провалилась.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися до неділі визначити, чи є шанси укласти угоду про відносини сторін після Brexit.